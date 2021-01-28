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Лукашенко назвал Навального "немецким протестуном"

Четверг, 28 января 2021, 16:50
Лукашенко назвал Навального немецким протестуном

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал действия российского оппозиционера Алексея Навального и выразил поддержку президенту Владимиру Путину.

Источник: Белта, которая цитирует Лукашенко

Прямая речь Лукашенко об расследовании Навального: "Если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против властей, против Президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться".

"Я просто говорю: для того, чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений".

"Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают?"

Детали: Лукашенко назвал Навального "немецким протестуном" и напомнил, что против российского оппозиционера возбуждали уголовное дело. И, по утверждению, белорусского политика, Путин помиловал Навального.

Вспомнил Лукашенко и о фильме, который Навальный снял в Германии, однако о содержании самого фильма не говорил, ведь якобы не изучал фактов.

Лукашенко убежден, что ни Беларуси, ни России спокойно жить не дадут, ведь, по его мнению, России "надо загнать в стойло, и это - сегодняшняя цель действий из-за границы, начиная с США".

По мнению самопровозглашенного белорусского президента, Путину не простят, что он объединил Россию. Кроме того, Лукашенко отметил, что он всегда был на одной стороне баррикад с Путиным и намерен продолжить "дальше воевать".

Предыстория:

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих.
  • Путин лично прокомментировал расследование Навального
  • После ареста Навальный выпустил расследования о дворце Путина

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоНавальный
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