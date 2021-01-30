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Россия вербовала Трампа в течение 40 лет – The Guardian

Суббота, 30 января 2021, 07:59

Бывший агент Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Юрий Швец рассказал британскому изданию The Guardian, что 45-го президента США Дональда Трампа советские и впоследствии российские спецслужбы вербовали в качестве "актива" на протяжении 40 лет.

Источник: The Guardian

Детали: Издание отмечает, что в книге Крейга Унгера "Американский компромат" (American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery. Дата публикации 26 января 2021), в основу которой легли слова Швеца, говорится о том, что Трамп якобы впервые попал "на радар" КГБ еще в 1977 году, когда женился на чешской модели Иване Зельничковський, тогда его кандидатуру начали обрабатывать спецслужбы тогдашней Чехословакии под кураторством КГБ.

По словам бывшего агента КГБ, который давно получил гражданство Соединенных Штатов, Дональд Трамп был готов охотно ретранслировать антизападную пропаганду.

Прямая речь: "Это пример того, как человек вербуют, когда они еще студенты, а потом они занимают важные должности. Нечто подобное случилось в случае с Трампом..

Они досконально изучили его личность, понимали, что он за человек. В КГБ знали, что он чрезвычайно уязвим интеллектуально и психологически, склонен к лести".

Темы: ТрампСШАРосcия


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