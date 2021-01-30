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Росія вербувала Трампа впродовж 40 років – The Guardian

Субота, 30 січня 2021, 06:59
Росія вербувала Трампа впродовж 40 років – The Guardian

Колишній агент Комітету державної безпеки (КДБ) СРСР Юрій Швець розповів британському виданню The Guardian, що 45-го президента США Дональда Трампа радянські та згодом російські спецслужби вербували в якості "активу" впродовж 40 років.

Джерело: The Guardian

Деталі: Видання зазначає, що у книзі Крейга Унгера "Американський компромат" (American Kompromat: How the KGB Cultivated Donald Trump, and Related Tales of Sex, Greed, Power, and Treachery. Дата публікації 26 січня 2021 року), в основу якої лягли слова Швеця, йдеться про те, що Трамп нібито вперше потрапив "на радар" КДБ ще 1977 року, коли одружився на чеській моделі Івані Зельнічковській, тоді його кандидатуру почали опрацьовувати спецслужби тодішньої Чехословаччини під кураторством КДБ.

За словами колишнього агента КДБ, який давно отримав громадянство Сполучених Штатів, Дональд Трамп був залюбки готовим ретранслювати антизахідну пропаганду.

Пряма мова: "Це приклад того, як людей вербують, коли вони ще студенти, а потім вони займають важливі посади. Щось подібне трапилося у випадку з Трампом..

Вони досконально вивчили його особистість, розуміли, що він за людина. У КДБ знали, що він надзвичайно вразливий інтелектуально та психологічно, схильний до лестощів".

Що було раніше: 20 січня Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСШАРосія
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