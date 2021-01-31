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Главные новости субботы и ночи: в РФ нашли владельца "дворца Путина", Степанов об очереди за вакциной

Воскресенье, 31 января 2021, 08:00

Российский бизнесмен заявил, что является владельцем "дворца Путина" под Геленджиком, министр Степанов рассказал, кто первым получит прививку от COVID-19 — актуальные новости 30 января.

О "дворец Путина"

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром "дворца Путина", который строится на мысе Идокопас у города Геленджик (Краснодарский край РФ).

Он заверил, что в строительстве "нет ничего незаконного" и отметил, что состояние строительства "пока что неудовлетворительное".

О вакцинации  в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в первую очередь в Украине вакцинируют работников мобильных бригад по вакцинации и медицинских работников клиник, где оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

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Темы: Росcиявойна


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