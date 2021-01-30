Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

SpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship

Суббота, 30 января 2021, 05:43
SpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, которая 29 января из-за отсутствия разрешения на испытательный запуск 9-го прототипа межпланетного многократного корабля Starship была вынуждена отложить старт, завершила строительство еще одного космического корабля.

Источник: Трансляция с космодрома. Сайт SpaceX

Детали: В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установлена ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

 
Фото: Илон Маск

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

29 января прототип корабля Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, должен был совершить "прыжок" на 10 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта, но комиссия по космическим запускам США вовремя не предоставила соответствующее разрешение. Запуск переносят уже неделю подряд из-за чего Маск обвинил ответственных чиновников в непрофессионализме и бюрократизированности.

Ранее Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Что предшествовало: 

Читайте также: Wi-Fi на всей планете. Каким будет глобальный спутниковый интернет от SpaceX

Темы: Илон Масккосмос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Илон Маск
В два года говорил предложениями: в компании Илона Маска будет работать 14-летний программист
Стивен Кинг предлагает Маску отдать деньги за его "синюю галочку" в Twitter в фонд Притулы
Исторический запуск Starship: как ракета Маска меняет экономику освоения космоса
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: