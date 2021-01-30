SpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, которая 29 января из-за отсутствия разрешения на испытательный запуск 9-го прототипа межпланетного многократного корабля Starship была вынуждена отложить старт, завершила строительство еще одного космического корабля.

Источник: Трансляция с космодрома. Сайт SpaceX

Детали: В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установлена ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

"This is getting out of hand. Now there are two of them".https://t.co/mdzZ5J3Jqa pic.twitter.com/5wlm4eB58K — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) January 29, 2021

Фото: Илон Маск

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

29 января прототип корабля Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, должен был совершить "прыжок" на 10 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта, но комиссия по космическим запускам США вовремя не предоставила соответствующее разрешение. Запуск переносят уже неделю подряд из-за чего Маск обвинил ответственных чиновников в непрофессионализме и бюрократизированности.

Ранее Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

The current status of SpaceX's Starship & Superheavy prototypes. 30th January 2021 pic.twitter.com/C60oOcFlg6 — Brendan (@brendan2908) January 29, 2021

Справка: По данным Bloomberg, Маск 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля.

Напомним:

10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.

1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Что предшествовало:

24 января SpaceX осуществила самый массовый запуск в истории космонавтики. Общая масса 143 аппаратов от 30 клиентов SpaceX свыше пяти тонн.

20 января SpaceX доставила на орбиту Земли 17-ю партию интернет-спутников системы Starlink. На орбиту груз вывела ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила семь подобных миссий.

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