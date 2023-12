SpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship

Американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX, которая 29 января из-за отсутствия разрешения на испытательный запуск 9-го прототипа межпланетного многократного корабля Starship была вынуждена отложить старт, завершила строительство еще одного космического корабля.

Источник: Трансляция с космодрома. Сайт SpaceX

Детали: В ночь на 30 января на пусковом комплексе возле городка Бока Чика, штат Техас, где уже установлен 9-ий прототип многоразового корабля Starship, команда Маска установлена ​​еще один - Starship SN10. Всего SpaceX одновременно строит 7 космических кораблей различных модификаций.

"This is getting out of hand. Now there are two of them".https://t.co/mdzZ5J3Jqa pic.twitter.com/5wlm4eB58K