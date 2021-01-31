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Головні новини суботи і ночі: в Росії знайшли власника "палацу Путіна", Степанов про чергу за вакциною

Неділя, 31 січня 2021, 08:00

Російський бізнесмен заявив, що є власником "палацу Путіна" під Геленджиком, міністр Степанов розповів, хто першим отримає щеплення від COVID-19 — актуальні новини 30 січня.

Про "палац Путіна"

Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна", який будується на мисі Ідокопас біля міста Геленджик (Краснодарський край РФ).

Він запевнив, що в будівництві "немає нічого незаконного" і зазначив, що стан будівництва "поки незадовільний".

Про вакцинацію в Україні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у першу чергу в Україні вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації та медичних працівників клінік, де надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.

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Теми: Росіявійна


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