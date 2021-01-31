Головні новини суботи і ночі: в Росії знайшли власника "палацу Путіна", Степанов про чергу за вакциною
Російський бізнесмен заявив, що є власником "палацу Путіна" під Геленджиком, міністр Степанов розповів, хто першим отримає щеплення від COVID-19 — актуальні новини 30 січня.
Про "палац Путіна"
Російський бізнесмен Аркадій Ротенберг заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна", який будується на мисі Ідокопас біля міста Геленджик (Краснодарський край РФ).
Він запевнив, що в будівництві "немає нічого незаконного" і зазначив, що стан будівництва "поки незадовільний".
Про вакцинацію в Україні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що у першу чергу в Україні вакцинують працівників мобільних бригад з вакцинації та медичних працівників клінік, де надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID-19.
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