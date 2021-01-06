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Байден определился с генпрокурором: Обаме этот человек тоже нравился

Среда, 6 января 2021, 20:29

Избранный следующим президентом США Джозеф Байден собирается назначить генеральным прокурором судью федерального апелляционного суда Меррика Гарланда.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя команды Байдена

Детали: Сообщается, что сейчас Гарланд работает судьей в Апелляционном суде США по округу Колумбия. Когда демократ Обама был президентом, он предложил назначить Гарланда в Верховный суд, но подконтрольный республиканцам Сенат отказался рассматривать эту кандидатуру. Байден тогда был вице-президентом.

Украинская правда
Темы: БайденСШАГенпрокуратура


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