Байден определился с генпрокурором: Обаме этот человек тоже нравился

Избранный следующим президентом США Джозеф Байден собирается назначить генеральным прокурором судью федерального апелляционного суда Меррика Гарланда.

Источник: Reuters со ссылкой на официального представителя команды Байдена

Детали: Сообщается, что сейчас Гарланд работает судьей в Апелляционном суде США по округу Колумбия. Когда демократ Обама был президентом, он предложил назначить Гарланда в Верховный суд, но подконтрольный республиканцам Сенат отказался рассматривать эту кандидатуру. Байден тогда был вице-президентом.