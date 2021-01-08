Одному из задержанных во время штурма 6 января Конгресса США лиц нужен был переводчик на русский язык.

Источник: "Washington Post", а также "BuzzFeed News"

Детали: Несколько десятков человек, арестованных во время хаоса в Капитолии США, предстали перед судом в четверг. В Верховном суде округа Колумбия 40 обвиняемым были предъявлены обвинения в незаконном проникновении в государственную собственность и уведомлены о том, что прокуратура также изучает доказательства обвинения в нарушении комендантского часа.

Большинство обвиняемых прибыли из-за пределов Вашингтона.

По данным прокуратуры, одному арестованному предъявлено обвинение в хранении "автоматического оружия военного образца" и 11 бутылок с зажигательной смесью. Другой обвиняемый был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Еще одному человеку потребовался переводчик с русского, он сказал судье: "Я не знаю, какое незаконное вторжение вы имеете в виду".

В то же время, "BuzzFeed News" пишет, что среди арестованных в связи со штурмом Капитолия и нарушением комендантского часа есть 28-летняя Кристина Малимон и ее 54-летняя мать Евгения Малимон. Малимон говорит по-русски, она и ее семья связаны с Молдовой, но нет доказательств, что эти женщины являются гражданками России.

По данным этого ресурса, Кристина Малимон – одна из организаторов лодочного парада в поддержку Трампа, во время которого 4 месяца назад затонули несколько лодок.

Младшая Малимон – вице-председатель Молодых республиканцев Орегона. Она также числится делегатом от Республиканской партии округа Малтнома (штат Орегон).

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Малимон чрезвычайно активна в соцсетях, поддерживает Трампа и продвигает "теории заговора".