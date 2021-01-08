Задержанному во время штурма Конгресса США понадобился переводчик на русский
Пятница, 8 января 2021, 19:48
Одному из задержанных во время штурма 6 января Конгресса США нужен был переводчик на русский язык.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Washington Post"
Детали: Одному из нескольких задержанных во время штурма Капитолия, представших перед судом, нужен был русскоязычный переводчик.
Он заявил судье, что не знает, о каком "незаконное вторжении" идет речь.
Washington Post не указывает другой информации о русскоязычном задержанном.