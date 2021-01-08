Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Задержанному во время штурма Конгресса США понадобился переводчик на русский

Пятница, 8 января 2021, 19:48

Одному из задержанных во время штурма 6 января Конгресса США нужен был переводчик на русский язык.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Washington Post"

Детали: Одному из нескольких задержанных во время штурма Капитолия, представших перед судом, нужен был русскоязычный переводчик.

Он заявил судье, что не знает, о каком "незаконное вторжении" идет речь.

Washington Post не указывает другой информации о русскоязычном задержанном.

Темы: СШАТрампакции


powered by lun.ua
Главное сегодня

Шмыгаль попросил Еврокомиссию помочь Украине с вакциной

В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время карантина

Киевское метро предупредило о возможном закрытии станций во время локдауна

видеоМинздрав пояснил шансы попадания российской вакцины на рынок Украины

инфографикаВ Украине начался жесткий локдаун: какие ограничения он предусматривает

В США чиновники увольняются из-за нападения на Капитолий

Все новости...
США
Демократы в Конгрессе США готовят вариант быстрого импичмента Трампу - СМИ
Педофилы против Трампа: как нелепая теория заговора подтолкнула к штурму парламента США
Полиция и ФБР начали розыск нападавших на вашингтонский Капитолий
Последние новости
19:51
Демократы в Конгрессе США готовят вариант быстрого импичмента Трампу - СМИ
19:48
Задержанному во время штурма Конгресса США понадобился переводчик на русский
19:25
Лондон объявил режим повышенной опасности из-за COVID-19
19:05
видеоВ Тернополе несмотря на "локдаун" каждый работает на свое усмотрение
18:48
Трамп заявил, что не пойдет на инаугурацию Байдена
18:45
Число попыток нелегального пересечения границы ЕС в 2020-м было самым низким за 7 лет
18:41
Возле двух Водяных стреляли боевики после Рождества
18:25
Ткаченко рассказал, как во время карантина будут работать культура и туризм
18:24
ЕС может выдать разрешение на вакцину AstraZeneca до конца января
18:20
Боевики дважды сорвали ремонт водопровода между Торецком и Горловкой
Все новости...