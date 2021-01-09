Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса

Суббота, 9 января 2021, 10:17

В Китае жителей двух городов к югу от Пекина попросили оставаться дома в течение семи дней из-за вспышки коронавируса.

Источник: Associated Press со ссылкой на официальные сообщения в соцсетях

Детали: Города Шицзячжуан и Синтай в провинции Хэбэй также запретили массовые собрания.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в провинции за последнюю неделю достигло 137. Кроме того, было обнаружено 197 человек без симптомов, у которых также был положительный результат теста. Китай не включает бессимптомные случаи в число подтвержденных случаев.

Пекин требует от рабочих из Хэбэя предъявить подтверждение работы в Пекине и отрицательный тест на вирус перед въездом в столицу.

Украинская правда
Темы: Китайкоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений

Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter

Twitter навсегда заблокировал Трампа

СБУ: Под видом вакцины Pfizer продавали ядовитые или сильнодействующие средства

фотоЗеленский катается на лыжах в Буковеле

В Минздраве объяснили, что можно продавать в магазинах во время карантина

Все новости...
Китай
В США запретили 8 китайских приложений из соображений национальной безопасности
Эксперты ВОЗ отправятся в Китай в поисках происхождения COVID-19
Китайский зонд приближается к Марсу, посадка запланирована на весну
Последние новости
11:35
COVID не передается через носки: Степанов пояснил логику запретов
11:24
"США - самый большой враг": Ким Чен Ын пообещал расширять ядерный потенциал КНДР
11:07
В Киеве за сутки от COVID-19 умерли 15 больных, почти 450 выздоровели
10:57
Google удалил соцсеть Parler, куда мог перейти Трамп
10:43
Референдум о продаже земли иностранцам пройдет в течение 3 лет — министр
10:17
В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса
09:20
Трое чиновников служб безопасности Капитолия ушли с должностей
08:49
На дорогах Украины гололедица и налипание мокрого снега – ГСЧС
08:20
Коронавирус в Украине: почти 2,5 тысячи госпитализированных и 8 тысяч выздоровлений
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Зеленский в Буковеле, блокировка Трампа в Twitter
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!