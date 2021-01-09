Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса

Суббота, 9 января 2021, 09:17
В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса

В Китае жителей двух городов к югу от Пекина попросили оставаться дома в течение семи дней из-за вспышки коронавируса.

Источник: Associated Press со ссылкой на официальные сообщения в соцсетях

Детали: Города Шицзячжуан и Синтай в провинции Хэбэй также запретили массовые собрания.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в провинции за последнюю неделю достигло 137. Кроме того, было обнаружено 197 человек без симптомов, у которых также был положительный результат теста. Китай не включает бессимптомные случаи в число подтвержденных случаев.

Пекин требует от рабочих из Хэбэя предъявить подтверждение работы в Пекине и отрицательный тест на вирус перед въездом в столицу.

Украинская правда
Темы: Китайкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Китай
Глава МИД Британии отложил поездку в Пекин на фоне исчезновения китайского коллеги – СМИ
МИД Китая об ударе по Одессе: В генконсульстве выбило часть стены и окна
От российской ракеты пострадало генконсульство Китая в Одессе
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: