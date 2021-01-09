В двух городах Китая ввели локдаун из-за вспышки коронавируса

В Китае жителей двух городов к югу от Пекина попросили оставаться дома в течение семи дней из-за вспышки коронавируса.

Источник: Associated Press со ссылкой на официальные сообщения в соцсетях

Детали: Города Шицзячжуан и Синтай в провинции Хэбэй также запретили массовые собрания.

Общее количество подтвержденных случаев заболевания в провинции за последнюю неделю достигло 137. Кроме того, было обнаружено 197 человек без симптомов, у которых также был положительный результат теста. Китай не включает бессимптомные случаи в число подтвержденных случаев.

Пекин требует от рабочих из Хэбэя предъявить подтверждение работы в Пекине и отрицательный тест на вирус перед въездом в столицу.