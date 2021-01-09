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В ближайшие дни Украина снега не дождется

Суббота, 9 января 2021, 13:09

В воскресенье и понедельник в Украине существенных осадков не ожидается.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В воскресенье в юго-восточной части, западных и местами северных областях Украины на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части до 5° тепла.

В Киеве – без существенных осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем около 0°.

 

В понедельник, 11 января, погода в Украине без существенных осадков, лишь в Одесской области небольшой дождь с мокрым снегом.

В западной части на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в северо-восточных областях до 10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 1-6° мороза.

 

В Киеве в понедельник без существенных осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Темы: погода


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