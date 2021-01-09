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Рекордные снегопады в Испании: 2 погибших, заблокированные дороги и аеропорт

Суббота, 9 января 2021, 13:23

Шторм "Филомена" накрыл значительную территорию Испании, вызвав крупнейшие в этом веке снегопады, а в Мадриде снега выпало більше всего за последние 40-50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Шторм "Филомена" в пятницу вечером оставил сотни испанцев в ловушке на автострадах страны, а Мадрид стал эпицентром хаоса, вызванного погодой.

В столице остановился общественный транспорт, прекратили вывозить мусор. В Мадриде выпало наибольшее за последние 40-50 лет количество снега, в результате соцсети наполнили сюрреалистические изображения: запряженные собаками сани на городских улицах, лыжники в центральной части Пуэрта-дель-Соль и игры в снежки на знаковой площади Кальяо.

В то же время неопределенное количество людей остается застрявшими в своих машинах на автострадах, включая кольцевые дороги М-30 и М-40. Им на помощь привлекли армию.

Жертвами непогоды стали два человека: бездомный умер от переохлаждения в Сарагосе; второй жертвой стала жительница Малаги, которая оказалась в ловушке в собственном авто.

Также аэропорт Мадрида был вынужден закрыться в 22:00 пятницы, и не должен открыться в субботу. Были также отмены и задержки поездов.

Испанский премьер-министр Педро Санчес призвал граждан избегать поездок и выполнять указания экстренных служб.

Темы: Испания


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