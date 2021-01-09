Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рекордные снегопады в Испании: 2 погибших, заблокированные дороги и аеропорт

Суббота, 9 января 2021, 12:23
Рекордные снегопады в Испании: 2 погибших, заблокированные дороги и аеропорт

Шторм "Филомена" накрыл значительную территорию Испании, вызвав крупнейшие в этом веке снегопады, а в Мадриде снега выпало більше всего за последние 40-50 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Шторм "Филомена" в пятницу вечером оставил сотни испанцев в ловушке на автострадах страны, а Мадрид стал эпицентром хаоса, вызванного погодой.

В столице остановился общественный транспорт, прекратили вывозить мусор. В Мадриде выпало наибольшее за последние 40-50 лет количество снега, в результате соцсети наполнили сюрреалистические изображения: запряженные собаками сани на городских улицах, лыжники в центральной части Пуэрта-дель-Соль и игры в снежки на знаковой площади Кальяо.

В то же время неопределенное количество людей остается застрявшими в своих машинах на автострадах, включая кольцевые дороги М-30 и М-40. Им на помощь привлекли армию.

Жертвами непогоды стали два человека: бездомный умер от переохлаждения в Сарагосе; второй жертвой стала жительница Малаги, которая оказалась в ловушке в собственном авто.

Также аэропорт Мадрида был вынужден закрыться в 22:00 пятницы, и не должен открыться в субботу. Были также отмены и задержки поездов.

Испанский премьер-министр Педро Санчес призвал граждан избегать поездок и выполнять указания экстренных служб.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Испания
Испания и Великобритания против предоставления Украине кассетных снарядов
Зеленский: Верю, что скоро обеспечим условия для возвращения людей в Украину
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Последние новости
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
11:20
После сбития трех Су-34 россияне действуют менее нагло на Херсонщине – Игнат
11:20
фотоНа побережье моря в Дании выбросило тысячи пар обуви из судна, которое попало в шторм
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
Все новости...
Реклама: