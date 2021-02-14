Главные новости субботы и ночи: провал импичмента Трампа, полномочия ОАСК

Сенат не смог объявить импичмент Трампу, Зеленский предлагает нардепам уменьшить полномочия Окружного админсуда Киева — новости, которые были актуальны 13 февраля.

Об импичменте

Верхняя палата Конгресса США путем общего голосования не поддержала импичмент Дональда Трампа, объявленного Палатой представителей 13 января.

Об ОАСК

Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде поддержать законопроекты относительно функционирования судебной системы, в частности о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева.

О других важных новостях

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Министр финансов Сергей Марченко отреагировал на завершение работы миссии МВФ, заявив, что диалог остается конструктивным.

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Президент России, страны-агрессора, Владимир Путин заявил, что Москва "не бросит Донбасс, несмотря ни на что".

12 февраля самолет, которым пользуется депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский.