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Головні новини суботи і ночі: провал імпічменту Трампа, повноваження ОАСК

Неділя, 14 лютого 2021, 07:00

Сенат не зміг оголосити імпічмент Трампу, Зеленський пропонуватиме нардепам зменшити повноваження Окружного адмінсуду Києва — новини, які були актуальні 13 лютого.

Про імпічмент

Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, оголошеного Палатою представників 13 січня.

Про ОАСК

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Про інші важливі новини

У журналістів телеканалів "112", NewsOne і ZIK забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді.

В Офісі президента заявляють, що загрози нацбезпеці держави, які мають бути усунуті, вимагають жорстких рішень.

Місія МВФ завершила роботу в Україні, зауваживши, що для завершення першого перегляду програми потрібен більший прогрес.

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на завершення роботи місії МВФ, заявивши, що діалог залишається конструктивним.

За попередньою концепцією, на День незалежності в Києві можуть влаштувати річковий військовий парад на Дніпрі, а також проліт повітряної колони над Хрещатиком.

Міністерство охорони здоров‘я пропонує оновити поділ зон за рівнем епідеміологічної небезпеки, за яким кожна область потраплятиме в одну з чотирьох зон – червону, помаранчеву, жовту або зелену.

12 лютого літак, яким користується депутат від ОПЗЖ Тарас Козак, здійснив посадку в аеропорту Абу-Дабі в ОАЕ, а через добу туди ж з офіційним візитом прибув президент Володимир Зеленський.

Президент Росії, країни-агресора, Володимир Путін заявив, що Москва "не кине Донбас, незважаючи ні на що".

Українська правда

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