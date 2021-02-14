Головні новини суботи і ночі: провал імпічменту Трампа, повноваження ОАСК

Сенат не зміг оголосити імпічмент Трампу, Зеленський пропонуватиме нардепам зменшити повноваження Окружного адмінсуду Києва — новини, які були актуальні 13 лютого.

Про імпічмент

Верхня палата Конгресу США шляхом загального голосування не підтримала імпічмент Дональда Трампа, оголошеного Палатою представників 13 січня.

Про ОАСК

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді підтримати законопроєкти щодо функціонування судової системи, зокрема щодо зменшення повноважень Окружного адміністративного суду Києва.

Про інші важливі новини

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