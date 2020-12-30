Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда 30 декабря

Прямая речь судьи Тимура Хамзина: "Следственный судья... постановил... заявление прокурора... Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить".

Детали: Судья добавил, что решение обжалованию не подлежит, а его полный текст объявят утром 31 декабря.

Что было раньше: 28 декабря Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры. А 30 декабря прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента.

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