Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспрецедентно: заместитель Ермака избежал ареста

Среда, 30 декабря 2020, 09:54
Беспрецедентно: заместитель Ермака избежал ареста
Фото 24tv.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда 30 декабря 

Прямая речь судьи Тимура Хамзина: "Следственный судья... постановил... заявление прокурора... Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить".

Детали: Судья добавил, что решение обжалованию не подлежит, а его полный текст объявят утром 31 декабря.

Что было раньше: 28 декабря Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры. А 30 декабря прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента.

Читайте также: Коррупционные орешки для Зеленского. Как Банковая умалчивает коррупцию

Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро. 

 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судОфис генпрокурораТатаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Все новости...
Антикоррупционный суд
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Бывший судья Чаус приговорен к 10 годам лишения свободы
Последние новости
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
Все новости...
Реклама: