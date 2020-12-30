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Заместитель Ермака избежал ареста

Среда, 30 декабря 2020, 10:54
Фото 24tv.ua

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и не будет избирать меру пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, подозреваемому в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

Источник: заседание Высшего антикоррупционного суда 30 декабря 

Прямая речь судьи Тимура Хамзина: "Следственный судья... постановил... заявление прокурора... Андрея Грицана об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Олега Татарова удовлетворить".

Детали: Судья добавил, что решение обжалованию не подлежит, а его полный текст объявят утром 31 декабря.

Что было раньше: 28 декабря Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры. А 30 декабря прокурор от Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю главы офиса президента.

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Предыстория:

  • 1 декабря стало известно, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Оно касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитася. 
  • 14 декабря Печерский суд постановил передать дело, в котором фигурирует Татаров, от НАБУ в Госбюро расследований. В НАБУ на это ответили, что такие решения противоречат закону. 
  • 18 декабря и.о. руководителя САП Максим Грищук подписал подозрение замруководителя Офиса президента Олегу Татарову. Детективы НАБУ также получили право на задержание Татарова и проведения обысков в Офисе президента и по месту жительства Татарова.
  • 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.
  • 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро. 

 

Ирина Балачук, УП
Темы: Антикоррупционный судОфис генпрокурораТатаров


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