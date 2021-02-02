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В ОБСЕ насчитали почти 90 нарушений на Донбассе за выходные

Вторник, 2 февраля 2021, 03:07

С вечера 29 до вечера 31 января наблюдатели зафиксировали 88 нарушений режима прекращения огня. В Донецкой области в три раза больше, чем на Луганщине.

Источник: отчет СММ ОБСЕ с 29 по 31 января

Детали: Отмечается, что за предыдущий отчетный период таких нарушений в Донецкой области было 9, в Луганской – ноль.

Среди 65 нарушений тишины было зафиксировано 9 взрывов неопределенного происхождения. В ОБСЕ говорят, что большинство нарушений произошло в районах неподконтрольной правительству Александровки и подконтрольного Чермалыка.

Кроме того, по беспилотниках малого действия СММ был открыт огонь также у Чермалыка и Александровки.

Как обычно, боевики ограничивали свободу передвижения мониторинговой миссии. На этот раз на блокпостах в Старомихайловке.

С момента достижения договоренности об усилении режим прекращения огня от 27 июля наблюдатели насчитали не менее 7950 нарушений.

Украинская правда
Темы: ДонбассОБСЕ


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