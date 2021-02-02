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В ОБСЄ нарахували майже 90 порушень на Донбасі за вихідні

Вівторок, 2 лютого 2021, 02:07
В ОБСЄ нарахували майже 90 порушень на Донбасі за вихідні

З вечора 29 до вечора 31 січня спостерігачі зафіксували 88 порушень режиму припинення вогню. У Донецькій області втричі більше, ніж на Луганщині.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ за 29-31 січня 

Деталі: Зазначається, що за попередній звітний період таких порушень на Донеччині було 9, на Луганщині – нуль. 

Серед 65 порушень тиші було зафіксовано 9 вибухів невизначеного походження. В ОБСЄ кажуть, що більшість порушень сталася в районах непідконтрольної урядові Олександрівки та підконтрольного Чермалика. 

Окрім того, по безпілотниках малої дії СММ було відкрито вогонь також біля Чермалика та Олександрівки. 

Як і зазвичай, бойовики обмежували свободу пересування моніторингової місії. На цей раз на блокпостах у Старомихайлівці.

З часу досягнення домовленості про посилення режим припинення вогню від 27 липня спостерігачі нарахували щонайменше 7950 порушень.

Українська правда

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Теми: ДонбасОБСЄ
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