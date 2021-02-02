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Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик

Вторник, 2 февраля 2021, 03:42
Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик

Полицейские в городе Рочестер надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Ребенок сопротивлялась и не хотела садиться в полицейское авто.

Источник: CNN

Детали: Инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Копы прибыли по вызову матери девочки. По ее словам, ребенок угрожал убить ее и покончить с собой.

В то же время, на видеокамерах видно, что полицейские пытались посадить девочку в машину, а та не хотела. После чего правоохранители распылили на нее баллончик.

Ребенка доставили в больницу, откуда позже выписали. За сообщение местной полиции, причастных к событию копов отстранили, а начальника отдела уволили.

Отмечается, что на нательных камерах правоохранителей видно, что ребенок убегала от них, а те пытались ее догнать, чтобы оказать ей помощь. Кроме того, девочка толкала офицера и сбила его нательную камеру.

На них также слышно, как женщина-полицейская говорит ребенку: "Это твой последний шанс, иначе перцовый баллончик попадет прямо в глаза". Где-то за минуту другой офицер сказал: "Просто заприскай ее".

Украинская правда

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Темы: США
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