Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик

Вторник, 2 февраля 2021, 04:42

Полицейские в городе Рочестер надели наручники на 9-летнюю девочку и использовали против нее перцовый баллончик. Ребенок сопротивлялась и не хотела садиться в полицейское авто.

Источник: CNN

Детали: Инцидент произошел в штате Нью-Йорк. Копы прибыли по вызову матери девочки. По ее словам, ребенок угрожал убить ее и покончить с собой.

В то же время, на видеокамерах видно, что полицейские пытались посадить девочку в машину, а та не хотела. После чего правоохранители распылили на нее баллончик.

Ребенка доставили в больницу, откуда позже выписали. За сообщение местной полиции, причастных к событию копов отстранили, а начальника отдела уволили.

Отмечается, что на нательных камерах правоохранителей видно, что ребенок убегала от них, а те пытались ее догнать, чтобы оказать ей помощь. Кроме того, девочка толкала офицера и сбила его нательную камеру.

На них также слышно, как женщина-полицейская говорит ребенку: "Это твой последний шанс, иначе перцовый баллончик попадет прямо в глаза". Где-то за минуту другой офицер сказал: "Просто заприскай ее".

Украинская правда
Темы: США


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату

Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины

Умер режиссер Сергей Проскурня

обновлено от 19:22Экс-главу ГАСИ объявили в розыск, он нашелся в Facebook

Новости 1 февраля: интервью Зеленского для НВО, исключение Дубинского из фракции

Дубинского исключили из фракции "Слуга народа"

Все новости...
США
Госсекретарь США ответил на упреки РФ: Правительство России делает большую ошибку
Украинские и американские ВМС потренировались вместе в Черном море
Трамп нанял новых адвокатов перед началом судебного процесса по импичменту
Последние новости
04:42
Полицейские в США применили против 9-летнего ребенка перцовый баллончик
03:51
Меркель обещает, что каждый немец к концу лета сможет сделать прививку от COVID-19
03:07
В ОБСЕ насчитали почти 90 нарушений на Донбассе за выходные
02:16
"Слуги" обсудят вопросы членства Дубинского в партии – Верещук
01:39
Глава МИД сомневается, что США присоединятся к Нормандскому формату
00:54
Кулеба поговорил с новым госсекретарем США
00:25
Зеленский назначил стипендии деятелям культуры: в списке поэт Василий Голобородько
23:50
видеоФутбол: еще один игрок сборной Украины будет играть в чемпионате Италии
23:27
Зеленский поручил запустить спутник к 30-летию независимости Украины
22:49
Умер режиссер Сергей Проскурня
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!