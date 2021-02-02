COVID в Украине: 2394 случая за сутки, 156 больных умерли

В понедельник 1 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2 394 людям, госпитализировали 833 больных, летальных случаев – 156, выздоровлений – 11 457.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Больше всего подтвержденных случаев за последние сутки зарегистрировали в г. Киев (285), Ивано-Франковской (278), Запорожской (217), Черновицкой (159) и Харьковской (158) областях.

Среди новых больных 117 детей и 213 медработников.

За минувшие сутки сделали 31 620 тестирований: методом ПЦР – 16 589, методом ИФА – 15 031. В целом с марта проведено 6 274 464 ПЦР-тестирования.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусной болезнью 1 223 879 человек, из них 1 035 372 лица выздоровели, но 22 924 умерли.