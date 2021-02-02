Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Молдове российского дипломата поймали при попытке скрыто вывезти $60 000

Вторник, 2 февраля 2021, 12:15

В аэропорту Кишинева 31 января молдавские таможенники поймали российского дипломата при попытке скрыто вывезти 60 000 долларов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают молдовские NewsMaker и TV8.

Дипломат пытался скрыто провезти крупную сумму денег в своем багаже. По данным законодательства Молдовы, физические лица обязаны письменно декларировать суммы, превышающие 10 000 евро на человека.

Сначала информация появилась на уровне слухов, впоследствии журналисты заявили, что получили подтверждение в Таможенной службе и пограничной полиции.

TV8 сообщает, что дипломат является сотрудником посольства РФ в Молдове и путешествовал вместе с женой.

"Таможенная служба подтверждает, что такой случай произошел 31 января, на таможенном контроле в аэропорту, и что случай еще расследуется Таможенной службой. Согласно международным конвенциям, этих лиц нельзя задерживать. Но насколько мне известно, они не смогли вылететь", - сказала в комментарии TV8 пресс-секретарь Таможенной службы Олеся Пушкашу.

Темы: Молдова


powered by lun.ua
Главное сегодня

В России придумали, как у подростков отбить желание ходить на митинги

Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"

Журналисту Казарину наконец-то удалось избавиться гражданства РФ

Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"

ЕС обновил правила передвижения и ввел темно-красные зоны COVID-19

COVID в Украине: 2394 случая за сутки, 156 больных умерли

Все новости...
Молдова
Все соседи Украины, кроме Молдовы, остались в "красном списке" Минздрава
Президент Молдовы объявила кандидата на пост премьера
КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка
Последние новости
13:08
В Украину с Запада идут дожди и мокрый снег
13:05
"Укрэнерго": Оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ пока нет
13:02
У Дубинского могут забрать еще одну должность в "Слуге народа"
13:02
США готовы предоставить Украине летальное оружие – МИД
12:57
фотоУкраинский сурок Тимка ІІІ предсказал раннюю весну
12:56
Ученые подтверждают, что домашние любимцы не способны активно передавать COVID-19 человеку
12:56
Конституционный суд Германии отклонил жалобу на доминирование мужчин в парламенте
12:39
видеоСкичко приступил к работе главы ОДА: хочет примирения с мэром Черкасс
12:35
Конец лихорадки wallstreetbets: акции GameStop упали на треть
12:27
фото Суд над Навальным: Возле Мосгорсуда уже "напаковали" в автозаки более 200 человек
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!