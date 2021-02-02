Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові російського дипломата впіймали на спробі приховано вивезти $60 тисяч

Вівторок, 2 лютого 2021, 11:15

В аеропорту Кишинева 31 січня молдовські митники впіймали російського дипломата на спробі приховано вивезти з країни 60 тисяч доларів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють молдовські NewsMaker та TV8.

Дипломат намагався приховано провезти гроші у своєму багажі. За даними законодавства Молдови, фізичні особи зобов’язані письмово декларувати суми, які перевищують 10 тисяч євро на одну особу. 

Спершу інформація з’явилася на рівні чуток, згодом журналісти заявили, що отримали підтвердження у Митній службі та прикордонній поліції. 

TV8 повідомляє, що дипломат є співробітником посольства РФ у Молдові та подорожував разом з дружиною. 

"Митна служба підтверджує, що такий випадок стався 31 січня, на митному контролі в аеропорту, та що випадок ще розслідується Митною службою. Згідно з міжнародними конвенціями, цих осіб не можна затримати. Але наскільки мені відомо, вони не змогли вилетіти", - сказала у коментарі TV8 речниця Митної служби Олеся Пушкашу.

NewsMaker з посиланням на коментар Митної служби повідомляє, що на час розслідування гроші вилучили.

Теми: Молдова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Молдова
Молдова надасть знижку на транзит українського зерна залізницею до трьох портів
В ЄС розробили стратегію інтеграції залізничних систем України та Молдови в європейську
Нідерланди виділять додаткові 8 млн на військову підтримку Грузії, Молдови та БіГ
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: