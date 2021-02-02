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У Молдові російського дипломата впіймали на спробі приховано вивезти $60 тисяч

Вівторок, 2 лютого 2021, 12:15

В аеропорту Кишинева 31 січня молдовські митники впіймали російського дипломата на спробі приховано вивезти з країни 60 тисяч доларів. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють молдовські NewsMaker та TV8.

Дипломат намагався приховано провезти гроші у своєму багажі. За даними законодавства Молдови, фізичні особи зобов’язані письмово декларувати суми, які перевищують 10 тисяч євро на одну особу. 

Спершу інформація з’явилася на рівні чуток, згодом журналісти заявили, що отримали підтвердження у Митній службі та прикордонній поліції. 

TV8 повідомляє, що дипломат є співробітником посольства РФ у Молдові та подорожував разом з дружиною. 

"Митна служба підтверджує, що такий випадок стався 31 січня, на митному контролі в аеропорту, та що випадок ще розслідується Митною службою. Згідно з міжнародними конвенціями, цих осіб не можна затримати. Але наскільки мені відомо, вони не змогли вилетіти", - сказала у коментарі TV8 речниця Митної служби Олеся Пушкашу.

NewsMaker з посиланням на коментар Митної служби повідомляє, що на час розслідування гроші вилучили.

Теми: Молдова


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