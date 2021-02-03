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Рабинович пригрозил Зеленскому импичментом: "Фашистский дьявол"

Среда, 3 февраля 2021, 11:07
Скриншот

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович пригрозил инициировать импичмент президенту Владимиру Зеленскому после того, как тот утвердил блокировку каналов, подконтрольных лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

Источник: Рабинович с трибуны Верховной Рады в окружении Медведчука и других соратников

Прямая речь Рабиновича: "Сегодня мы проснулись в другой стране... Сегодня ночью, а черти всегда действуют ночью, впервые за все время существования независимой Украины, было осуществлено отключение сразу трех ведущих информационных телеканалов.

За день до этого СБУ совершила провокации против группы Telegram-каналов.

Скажу больше: власть, которая срослась с настоящими злодеями, дала команду убивать независимых журналистов – для этого создали группу так называемых патриотов, а убийца Стерненко специально освобожден несколько дней назад, чтобы возглавить эту группу".

Детали: По словам соратника Медведчука, "Зеленский бросил вызов народу Украины, он бросил вызов европейскому будущему Украины, поскольку фашизм – это не будущее и не европейский выбор, а когда запрещают и сжигают книги, закрывают каналы, убивают журналистов – это настоящий фашизм".

Прямая речь Рабиновича: "Фашизм Зеленского сегодня вышел на наши улицы. Многим диктаторам казалось, что они, подавив свободу слова, будут править вечно, в своих головах они уже нарисовали себе второй, третий и четвертый срок.

Увидев свой ничтожный рейтинг и рост поддержки нашей политической партии, сегодня вы ударили в сердце демократии – в свободу слова. Существование демократической независимой Украины – под угрозой.

В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наш дальнейшие шаги. Вы не заткнете рот ни нашей партии, ни миллионам наших избирателей... 

Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который надругался над избирателями и над страной. Сегодня фашизм в нашей стране получил свой цвет – зеленый. Но как наши отцы и деды в свое время остановили и победили фашизм, мы сделаем то же самое. No pasaran, фашизм не пройдет – и вы все погибните, потому что вы – фашистский дьявол!".

Другие подробности: Рабинович заверил, что блокирование оппозиционных каналов нужно власти, чтобы дальше обворовывать народ.

В конце своего выступления Рабинович запел "Вставай, страна огромная..." – первую строку советской песни "Священная война".

Предыстория: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука: "112 Украина", NewsOne, ZIK. Спикер парламента Дмитрий Разумков воздержался от голосования за это решение.
  • Трансляцию каналов Медведчука начали приостанавливать сервисы на всех платформах.
  • Медиахолдинг Медведчука "Новости" заявил о "политической расправе над неугодными СМИ". Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK планируют бороться за свое право быть в эфире.
  • В Офисе президента заявили, что санкции против Тараса Козака и трех каналов подконтрольных Виктору Медведчуку не являются посягательством на свободу слова, а являются исключительно борьбой с "чужеродной пропагандой".
  • Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал "чрезвычайной ситуацией и наступлением на свободу слова" санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Темы: РабиновичМедведчукОПЗЖЗеленскийимпичмент


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