Оккупанты стреляли из гранатомета возле Гнутово
Среда, 3 февраля 2021, 18:20
В течение суток 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Дословно: "У Гнутово оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.
О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет ".
Детали: Отмечается, что за сутки саперы ДСНС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.
Украинская правда