Оккупанты стреляли из гранатомета возле Гнутово

В течение суток 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У Гнутово оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет ".

Детали: Отмечается, что за сутки саперы ДСНС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.