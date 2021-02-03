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Оккупанты стреляли из гранатомета возле Гнутово

Среда, 3 февраля 2021, 19:20

В течение суток 3 февраля в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Дословно: "У Гнутово оккупанты открывали огонь из автоматического станкового гранатомета.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.  Боевых потерь среди украинских защитников нет ".

Детали: Отмечается, что за сутки саперы ДСНС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 139 взрывоопасных предметов.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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