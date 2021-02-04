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"Унесённые Майданом": еще 3 российские книги попали под запрет

Четверг, 4 февраля 2021, 14:21

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания внес в список запрещенных в Украине еще три российские книги, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды.

Источник: сайт Госкомтелерадио, Интерфакс-Украина

Детали: Речь идет о книгах "Дорогами Апокалипсиса" (Георгий Савицкий), "Унесённые Майданом. Украинский дневник" (Константин Кеворкян) и "Черное солнце Украины. История неонацистского движения "Азов" (Алексей Кочетков).

В комитете пришли к выводу, что эти сочинения подпадают под категорию "Направлены на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

На сегодня в данном перечне находятся 233 книги.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение списка - предостеречь предпринимателей от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украину, а также сориентировать правоохранительные органы.

Украинская правда
Темы: Росcияпропагандаобразование


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