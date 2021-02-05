Боррель надеется на утверждение в ЕС российской вакцины от коронавируса

На пресконференції високого представника із закордонних справ та політики безпеки Жозепа Борреля у Москві значна частина часу несподівано була присвячена Кубі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Перше питання після вступних заяв Боррель та глави МЗС Сергєя Лаврова задавав співробітник прокремлівського агентства "Sputnik", який спитав про затримання російських журналістів у Латвії, а також про стосунки між ЄС та Кубою. Він пояснив, що його про це "дуже просили латиноамериканські колеги".

Боррель відверто здвинувся і сказав, що не очікував, що в Москві доведеться говорити про Кубу.

"Ви знаєте, що ЄС відкинув ембарго США і ми закликаємо нову адміністрацію переглянути свою позицію", - сказав він.

Перед візитом до Москви в ЄС заявляли, що Боррель говорити про ситуацію навколо ув'язнення Алексєя Навального, про ситуацію в Україні, Сирії та Лівії.

Боррель згадав про Навального у вступному слові, повторивши позицію ЄС про засудження дій Кремля і закликав звільнити його.

Російські журналісти також повторювали питання щодо протестних акцій у Європі, порівнюючи їх із затриманнями на протестах у Росії, і згадали про старий радянський вислів: "А у вас негрів лінчують".

Цей прийом використовувався у радянській пропаганді, щоб у відповідь на критичні зауваження на адресу СРСР вказувати на набагато більш серйозні, на її думку, недоліки тих, хто критикує.