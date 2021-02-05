В КС говорят, что Тупицкий работает из дома и получает зарплату

В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают отстаненного указом президента председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он исполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ КСУ на информационный запрос

Дословно: "В связи с недопущением председателя суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, пока Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном суде Украины введен на период действия карантина".

Детали: При этом в суде отметили, что указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного суда.

Более того, в документе указано, что "учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя суда, упомянутый указ президента Украины не влечет отстранение Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины".

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

Предыстория:

Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).

28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить. Правовой департамент секретариата КС заявил, что Тупицкий должен продолжать выполнять свои обязанности.

На собрании судей Конституционного Суда 5 января 2021 года не говорили об отстранении от должности главы КС Александра Тупицкого. В суде считают, что оснований для отстранения главы КС нет.

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