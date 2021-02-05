В КС говорят, что Тупицкий работает из дома и получает зарплату

В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают отстаненного указом президента председателя Конституционного суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он исполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на ответ КСУ на информационный запрос

Дословно: "В связи с недопущением председателя суда работниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, пока Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, который в Конституционном суде Украины введен на период действия карантина".

Детали: При этом в суде отметили, что указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины" от 29 декабря 2020 не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного суда.

Более того, в документе указано, что "учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя суда, упомянутый указ президента Украины не влечет отстранение Тупицкого от должности председателя Конституционного суда Украины".

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.