Зеленский отменил публикацию своих указов в "Официальном вестнике"

Президент Владимир Зеленский отменил некоторые указы предыдущих президентов о публикации актов законодательства Украины и президентских указов в "Официальном вестнике Украины".

Источник: указ президента №48 2021 года, "Интерфакс-Украина"

Детали: В частности, в "Официальном вестнике" больше не будут публиковать указы и распоряжения президента.

Также там не будет постановлений и распоряжений Кабмина нормативного характера и актов Конституционного суда Украины.

Кроме того, из указа 1996 года № 1207 Зеленский изъял положение о том, что распространение "Официального вестника" осуществляется путем открытой подписки и розничной торговли.

Его указ вступает в силу со дня опубликования.