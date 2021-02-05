Боррель осудил РФ за высылку дипломатов ЕС во время его визита в Москву

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель осудил решение России выслать трех европейских дипломатов на основании того, что они посещали акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил пресс-секретарь Борреля вскоре после того, как МИД РФ официально сообщил о решении, пишет "Европейская правда".

"Высокий представитель решительно осудил эту новость и отверг обвинения в участии в демонстрациях. Решение следует пересмотреть", - говорится в заявлении представителя.

Боррель "подчеркнул единство и солидарность ЕС" со странами-членами, которых коснулось решение, добавил представитель.

Как сообщала "Европейская правда", РФ решила выслать трех европейских дипломатов в пятницу 5 февраля, когда Боррель прибыл в Москву с визитом.

РФ выразила протест в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве в акциях протеста 23 января. Дипломатов объявили персонами нон грата и им предписано в ближайшее время покинуть территорию Российской Федерации.

По данным источников издания EUobserver, решение о высылке дипломатов было принято во время пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова и Жозепа Борреля.

Примечательно, что на пресс-конференции Боррель говорил больше о Кубе, чем о Навальном.