Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского и Степанова на COVID-форуме, "вилла Навального"

Вторник, 9 февраля 2021, 08:00

Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы, Пропагандист Киселев в ответ на "дворец Путина" показал сюжет о съемной "вилле Навального", — актуальные новости 8 февраля.

О заявлениях Зеленского и Степанова на ковидном форуме

У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступал Владимир Зеленский, митинговали против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.

Во время форума Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.

Зеленский также заявил, что в Украины есть договоренности с производителями качественных мировых вакцин, а относительно российского препарата "Спутник V" советует агрессору сначала свое население вакцинировать, прежде чем предлагать его другим.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав рассматривает возможность внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы быстрее привить не только президента, премьера и главу Минздрава, но и "общественных авторитетов".

О "вилле Навального"

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" в ответ на фильм о дворце Путина показал сюжет о "немецкой вилле" российского оппозиционера Алексея Навального.

О других важных новостях

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации. 

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк продолжит игнорировать вызовы в Высший антикоррупционный суд, он считает незаконным решение принудительно доставить его в этот суд.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые вакцины в Украине появятся уже в феврале, а до лета их количество будет насчитывать миллионы доз.

Германия, Польша и Швеция высылают по одному российскому дипломату в ответ на высылку Россией дипломатических работников трех стран якобы за участие в протестах за освобождение Навального.

В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства МИД России в оккупированном Крыму есть отметка, свидетельствующая о "верификации" профиля.

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

Темы: Зеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Преемник Меркель в партии открыто поддержал европейскую перспективу Украины

Новости 8 февраля: заявления Зеленского и Степанова на COVID-форуме, "вилла Навального"

Кремль планирует перед выборами раздать россиянам деньги - Reuters

В Раде хотят отменить аккредитацию телеканалам Медведчука

Германия, Польша и Швеция объявили дипломатов РФ персонами нон грата

фото, видеоСадовый признался, что "сам виноват" в снегопаде во Львове, и взялся за лопату

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал главе Pfizer о COVID в Украине
В КС жалуются, что без Тупицкого не могут получать зарплаты
Вне очереди могут вакцинировать Зеленского, Шмыгаля и других "авторитетов" - МОЗ
Последние новости
08:00
Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского и Степанова на COVID-форуме, "вилла Навального"
07:38
Россия прицельно обстреливает позиции Украины из гранатометов, минометов и стрелкового оружия – ООС
07:06
ВидеоВласти Джорджии начали расследование в отношении Трампа 
06:10
Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон
04:55
В США согласовали порядок проведения слушаний по импичменту Трампа
03:12
Bitcoin вновь обновил исторический максимум
02:23
До апреля-мая карантин усиливать не будут – Степанов
01:17
Карта ФотоПервая арабская межпланетная миссия сегодня достигнет Марса, а завтра там будет и китайский марсоход
00:28
COVID-19 в мире: 75% больных уже побороли болезнь
23:58
фото, видеоВ Киеве за ночь ожидают еще 12 см снега, на улицы вывели спецтехнику
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!