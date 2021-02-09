Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского и Степанова на COVID-форуме, "вилла Навального"
Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы, Пропагандист Киселев в ответ на "дворец Путина" показал сюжет о съемной "вилле Навального", — актуальные новости 8 февраля.
О заявлениях Зеленского и Степанова на ковидном форуме
У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступал Владимир Зеленский, митинговали против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.
Во время форума Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.
Зеленский также заявил, что в Украины есть договоренности с производителями качественных мировых вакцин, а относительно российского препарата "Спутник V" советует агрессору сначала свое население вакцинировать, прежде чем предлагать его другим.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав рассматривает возможность внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы быстрее привить не только президента, премьера и главу Минздрава, но и "общественных авторитетов".
О "вилле Навального"
Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" в ответ на фильм о дворце Путина показал сюжет о "немецкой вилле" российского оппозиционера Алексея Навального.
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