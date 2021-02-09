Главные новости понедельника и ночи: заявления Зеленского и Степанова на COVID-форуме, "вилла Навального"

Зеленский анонсировал "беспрецедентный" День Независимости и еженедельные форумы, Пропагандист Киселев в ответ на "дворец Путина" показал сюжет о съемной "вилле Навального", — актуальные новости 8 февраля.

О заявлениях Зеленского и Степанова на ковидном форуме

У выставочного центра "Парковый" в Киеве, где сегодня на форуме по вопросам коронавируса выступал Владимир Зеленский, митинговали против закрытия телеканалов соратника Медведчука Тараса Козака.

Во время форума Владимир Зеленский анонсировал еженедельное проведение масштабных форумов в Украине к празднованию Дня Независимости.

Зеленский также заявил, что в Украины есть договоренности с производителями качественных мировых вакцин, а относительно российского препарата "Спутник V" советует агрессору сначала свое население вакцинировать, прежде чем предлагать его другим.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав рассматривает возможность внести изменения в национальный план вакцинации от коронавируса, чтобы быстрее привить не только президента, премьера и главу Минздрава, но и "общественных авторитетов".

О "вилле Навального"

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" в ответ на фильм о дворце Путина показал сюжет о "немецкой вилле" российского оппозиционера Алексея Навального.

О других важных новостях

В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк продолжит игнорировать вызовы в Высший антикоррупционный суд, он считает незаконным решение принудительно доставить его в этот суд.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что первые вакцины в Украине появятся уже в феврале, а до лета их количество будет насчитывать миллионы доз.

Германия, Польша и Швеция высылают по одному российскому дипломату в ответ на высылку Россией дипломатических работников трех стран якобы за участие в протестах за освобождение Навального.

В соцсети Twitter у аккаунта незаконного представительства МИД России в оккупированном Крыму есть отметка, свидетельствующая о "верификации" профиля.

По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.