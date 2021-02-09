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Более 80 евродепутатов требуют отставки Борреля за "унизительную" поездку в Москву

Вторник, 9 февраля 2021, 14:24

Более 80 депутатов Европейского парламента подписали письмо с призывом к отставке высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля после провального визита в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"Во время визита на прошлой неделе господин Боррель неоднократно не защищал интересы Европейского Союза", - говорится в письме президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Группа европейских парламентариев призвала Борреля подать в отставку после "унизительной" поездки в Москву, которая нанесла "серьезный ущерб репутации Евросоюза".

"Мы считаем, что президент Европейской комиссии должна принять меры, если господин Боррель не подаст в отставку по собственному желанию", - говорится в письме, датированном понедельником и переданном агентству.

По словам подписантов, глава дипломатии ЕС должен был противостоять российскому министру Сергею Лаврову, который говорил о "высокомерии" ЕС в деле Алексея Навального, и закончить свою поездку, как только узнал о высылке дипломатов.

Во вторник Боррель будет присутствовать на дебатах в Европарламенте по ситуации в России и отчитываться о своей поездке в Москву.

По результатам своей поездки в Москву Боррель признал, что она была неудачной и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.

Как известно, во время визита Борреля в Москву РФ решила выслать трех европейских дипломатов.

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Темы: ЕвропаРосcияЕвропарламент


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