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Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля за "принизливу" поїздку до Москви

Вівторок, 9 лютого 2021, 13:24
Понад 80 євродепутатів вимагають відставки Борреля за принизливу поїздку до Москви

Понад 80 депутатів Європейського парламенту підписали листа із закликом до відставки Високого представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепа Борреля через провальний візит до Москви.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

"Під час візиту минулого тижня пан Боррель неодноразово не захищав інтереси Європейського Союзу", - йдеться в листі до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Група європейських парламентарів закликала Борреля подати у відставку після "принизливої" поїздки до Москви, яка завдала "серйозної шкоди репутації Євросоюзу".

"Ми вважаємо, що президент Європейської комісії повинна вжити заходів, якщо пан Боррель не подасть у відставку за власним бажанням", - йдеться у листі, датованому понеділком і переданому агентству.

За словами підписантів листа, глава дипломатії ЄС повинен був протистояти російському міністру Сєргєю Лаврову, який говорив про "зарозумілість" ЄС у справі Алєксєя Навального, і закінчити свою поїздку, як тільки дізнався про висилку дипломатів.

У вівторок Боррель буде присутнім на дебатах в Європарламенті щодо ситуації в Росії і звітуватиму про свою поїздку до Москви.

За результатами своєї поїздки до Москви очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель визнав, що вона була невдалою і що Росія та Європа все більше віддаляються одна від одної.

Як відомо, під час візиту Борреля до Москви РФ вирішила вислати трьох європейських дипломатів.

Читайте також: Приниження замість примирення: як візит Борреля до Росії став історією ганьби ЄС

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Теми: ЄвропаРосіяЄвропарламент
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