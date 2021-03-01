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На территории школы на Николаевщине взорвался котел: есть пострадавший

Понедельник, 1 марта 2021, 11:04

На территории общеобразовательной школы в селе на Николаевщине взорвался твердотопливный котел, в результате взрыва пострадал мужчина.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: В Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы.

После взрыва пострадавший мужчина, который находился в помещении котельной, оказался под железобетонной плитой.

На место происшествия направили аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего.

Спасателям удалось деблокировать пострадавшего. Сейчас его передали медикам.

 

Кроме того, сообщается, что на месте также возник пожар площадью 2 кв.м, пожарные ее ликвидировали.

 
 

Украинская правда
Темы: Николаевская областьдети


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