На территории школы на Николаевщине взорвался котел: есть пострадавший
Понедельник, 1 марта 2021, 11:04
На территории общеобразовательной школы в селе на Николаевщине взорвался твердотопливный котел, в результате взрыва пострадал мужчина.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: В Николаевской области произошел взрыв котла на территории школы.
После взрыва пострадавший мужчина, который находился в помещении котельной, оказался под железобетонной плитой.
На место происшествия направили аварийно-спасательный автомобиль САРМ-С, автокран КTA-18 на базе КамАЗ-53228, для разбора разрушенных конструкций и деблокирования пострадавшего.
Спасателям удалось деблокировать пострадавшего. Сейчас его передали медикам.
Кроме того, сообщается, что на месте также возник пожар площадью 2 кв.м, пожарные ее ликвидировали.
Украинская правда