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Главные новости вторника и ночи: допрос Медведчука, альтернатива "Нормандскому саммиту"

Среда, 10 марта 2021, 08:00

Медведчука допросили в СБУ, Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту", — актуальные новости 9 марта.

О допросе Медведчука

Народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, относительно которого ввели санкции, допросили следователи Службы безопасности Украины.

Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.

Об альтернативе "Нормандскому саммиту" от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.

О других важных новостях

В пятницу 12 марта пройдет очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

В первую неделю марта COVID поразил на 10 тысяч больше украинцев, чем в последнюю неделю февраля: с 1 по 7 марта в Украине COVID-19 заболели 54 666 человек, тогда как на позапрошлой неделе было чуть больше, чем 44 тысяч.

В деле бывшего нардепа Сергея Пашинского, которого подозревали в нанесении тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу, потерпевший отозвал иск.

Глава Верховного суда Валентина Данишевская признала, что в судебной системе есть своя "пятая колонна" и призывает делегатов съезда судей избрать новых достойных представителей судебного корпуса в органы судебного управления.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине в ближайшее время заработает центр противодействия дезинформации.

В центре Киева прошла акция протеста против съезда судей.

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 9 марта объявил победителей конкурса 2021 года.

Темы: Зеленский


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