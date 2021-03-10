Главные новости вторника и ночи: допрос Медведчука, альтернатива "Нормандскому саммиту"
Медведчука допросили в СБУ, Зеленский нашел альтернативу "Нормандскому саммиту", — актуальные новости 9 марта.
О допросе Медведчука
Народного депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, относительно которого ввели санкции, допросили следователи Службы безопасности Украины.
Вопросы следователей касались в том числе и фактов, которые фигурируют в так называемых "пленках Медведчука-Суркова", которые ранее были обнародованы в СМИ.
Об альтернативе "Нормандскому саммиту" от Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что если встречу лидеров стран "нормандской четверки" по Донбассу не удастся организовать, то он намерен провести встречи с лидером каждой из стран в отдельности.
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