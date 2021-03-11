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Закрытие каналов Медведчука может повлиять на свободу слова в Украине – ООН

Четверг, 11 марта 2021, 11:58
Закрытие каналов Медведчука может повлиять на свободу слова в Украине – ООН

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека считают, что решение украинских властей о запрете каналов NewsOne, "112 Украина" и ZiK может повлиять на свободу слова в Украине.

Источник: доклад управления верховного комиссара ООН по правам человека, "Радио Свобода"

Прямая речь главы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильды Богнер: "Хотя для государства законной целью является защита национальной безопасности, в том числе путем противодействия дезинформации, УВКПЧ обеспокоено тем, что это решение может повлиять на свободу слова в Украине и напоминает, что государства обязаны уважать, защищать и обеспечивать права на свободу выражения мнений, в том числе право искать, получать и распространять разнообразную информацию и идеи".

Предыстория: 

  • 29 января были наложены санкции на самолетынардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.
  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
  • 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
  • СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

Читайте також: "Медведчук бідкається, Льовочкін розводить руками. Як живе ОПЗЖ після санкцій"

Украинская правда

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Темы: ООНМедведчуксанкциителевидение
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