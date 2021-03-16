Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения

Вторник, 16 марта 2021, 12:32
МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения.

Источник: интервью Ткаченко "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ткаченко: "Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения.

Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет, без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественное пространство.

Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должно происходить реставрация. У нас был диалог о создании там музея современного искусства, но пока мы понимаем, что пространство слишком сложный для этого".

Детали: Ткаченко добавил, что сейчас для Музея современного искусства рассматривается несколько локаций - среди них "Украинский Дом" и "Художественный арсенал".

Предыстория:

  • Гостиный двор на Контрактовой площади в центре Киева является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Этот 2-этажный торговый комплекс был частично построен в 1809-1813 годах, перестраивался в ХІХ веке и отстраивался заново в 1983-1990 годах.
  • За сохранение Гостиного двора от перестройки под торговый центр в 2012-2013 годах боролись активисты: зайдя на его территорию в мае они устроили там арт-образовательное пространство, потом переживали атакии штурмы. В феврале 2013 года Гостиный двор горел. С 2013 года здание стоит без крыши, окон и штукатурки – и разрушается.
  • В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрация" вернуть "Гостиный двор" в Фонд госимущества. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти ждут передачи "Гостиного двора" в собственность общины, чтобы отреставрировать его.
  • 30 января 2021 года министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что обратился к премьеру Дениса Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе "Музей современного искусства" и культурный хаб.
  • Кличко раскритиковал "маневры" Минкультаи попросил премьера передать Гостиный двор общине Киева. Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы "Гостиный двор" перешел в распоряжение столичных властей, так как сомневается, что те сделают из него "культурный хаб".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТкаченкоКиевистория
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Все новости...
Ткаченко
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
На "Книжном Арсенале" требовали отставки министра Ткаченко
Нет оснований: Шмигаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко
Последние новости
14:33
В Германии пьяный "Санта-Клаус" врезался в дом, развозя подарки
14:30
В Украине до сих пор есть более 8 тысяч церквей Московского патриархата – Опендатабот
14:21
картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик
14:10
На фронте погиб актер Богдан Колесник
13:57
Украина по просьбе Польши приняла избыток электроэнергии
13:52
На колокольне Киево-Печерской лавры впервые прозвучал "Щедрик"
13:40
В Кабмине заявили о выполнении одного из условий МВФ в инвестиционной сфере
13:37
Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия
13:34
видео"Рождественский тур" через Тису провалился: пограничники задержали трех гребцов
13:06
Лучшие технологии 2023: новинки и разработки года, которые удивили человечество
Все новости...
Реклама: