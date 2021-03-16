МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения.

Источник: интервью Ткаченко "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ткаченко: "Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения.

Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет, без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественное пространство.

Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должно происходить реставрация. У нас был диалог о создании там музея современного искусства, но пока мы понимаем, что пространство слишком сложный для этого".

Детали: Ткаченко добавил, что сейчас для Музея современного искусства рассматривается несколько локаций - среди них "Украинский Дом" и "Художественный арсенал".

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