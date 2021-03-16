МКИП хочет признать Гостиный двор памятником национального значения
Министерство культуры и информационной политики Украины планирует признать Гостиный двор в Киеве памятником национального значения.
Источник: интервью Ткаченко "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Ткаченко: "Мы понимаем, что Гостиный двор, во-первых, это объект государственного значения, который мы в МКИП хотим признать памятником национального значения.
Во-вторых, объект непростой с точки зрения реставрации. Относительно того, каким он будет, без обсуждения с общественностью мы не будем принимать решения, но однозначно это будет культурно-художественное пространство.
Сейчас нужна концепция, проведение конкурса, как должно происходить реставрация. У нас был диалог о создании там музея современного искусства, но пока мы понимаем, что пространство слишком сложный для этого".
Детали: Ткаченко добавил, что сейчас для Музея современного искусства рассматривается несколько локаций - среди них "Украинский Дом" и "Художественный арсенал".
Предыстория:
- Гостиный двор на Контрактовой площади в центре Киева является памятником градостроительства и архитектуры национального значения. Этот 2-этажный торговый комплекс был частично построен в 1809-1813 годах, перестраивался в ХІХ веке и отстраивался заново в 1983-1990 годах.
- За сохранение Гостиного двора от перестройки под торговый центр в 2012-2013 годах боролись активисты: зайдя на его территорию в мае они устроили там арт-образовательное пространство, потом переживали атакии штурмы. В феврале 2013 года Гостиный двор горел. С 2013 года здание стоит без крыши, окон и штукатурки – и разрушается.
- В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрация" вернуть "Гостиный двор" в Фонд госимущества. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти ждут передачи "Гостиного двора" в собственность общины, чтобы отреставрировать его.
- 30 января 2021 года министр культуры Александр Ткаченко подтвердил, что обратился к премьеру Дениса Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе "Музей современного искусства" и культурный хаб.
- Кличко раскритиковал "маневры" Минкультаи попросил премьера передать Гостиный двор общине Киева. Ткаченко заявил, что не хочет, чтобы "Гостиный двор" перешел в распоряжение столичных властей, так как сомневается, что те сделают из него "культурный хаб".