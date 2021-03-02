ГСЧС предупреждает о вероятном подтоплении в четырех областях

В ближайшие дни из-за поднятия уровня воды ожидают подтопления домохазяйств во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

Источник: ГСЧС

Дословно: "3-5 марта продолжится повышение уровней воды в реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,7 м (над текущими уровнями воды) с выходом воды и последующим затоплением заводей во Львовской, Волынской, Ровенской, Житомирской областях.

Возможно достижение отметок подтопления хозяйственных сооружений и затопление сельхозугодий в околоречных населенных пунктах Старовыживского, Ратневского, Маневицкого районов Волынской области, Рокитновского района Ровенской области, Эмильчинского района Житомирской области и Червонограда (река Солокия приток Западного Буга во Львовской обл.) - уровень опасности желтый".

Детали: Также отмечается, что на реке Рата возле Междуречья во Львовской области возможно частичное затопление отдельных объектов, домов в селах Селец, Междуречье - уровень опасности оранжевый.