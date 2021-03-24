Не связана с вакцинацией – Степанов прокомментировал смерть военной

Министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что смерть военной в Одесской области, которая была вакцинирована от коронавируса, не связана с прививкой.

Источник: Степанов в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca – поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейское медицинское агентство, ВОЗ – и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких-то заболеваний сердечно-сосудистых.

Чем больше мы будем делать вакцинаций, тем большее количество людей, я имею в виду в абсолютных цифрах, будет, условно говоря, умирать. Если человек сделал вакцину, а на следующий день у него случился инфаркт, потому что он имел серьезное сердечно-сосудистое заболевание – это же никак не связано".

Детали: Кроме того, глава Минздрава рассказал, что лично общался с судебным экспертом, который проводил вскрытие тела. По словам последнего, тромбоз не подтвердился.

"Что касается этого человека (погибшей – УП), я лично общался в том числе после проведенного вскрытия с судмедэкспертом. И он четко, это же человек, который несет серьезную ответственность за свои действия, говорит, что нет намека на какие тромбозы. То есть да, это была острая сердечно-сосудистая недостаточность, которая привела к смерти человека", – подчеркнул Степанов.

Министр напомнил, что каждый случай смерти вакцинированного человека в течение 30 дней после прививки будет расследоваться, независимо от причины смерти.

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