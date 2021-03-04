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Судьи КС повздорили из-за кресла Тупицкого

Четверг, 4 марта 2021, 10:23
Судьи КС повздорили из-за кресла Тупицкого

Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого на заседании в четверг, между судьями возник спор.

Источник: "Укринформ"

Детали: Перепалка возникла между Головатым и судьей Александром Литвиновым при рассмотрении дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.

"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.

"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.

"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.

Что предшествовало: На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.

Предыстория:

  • Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
  • 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В феврале глава государства подписал указ на отстранении Тупицкого еще на месяц.

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Темы: КС
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