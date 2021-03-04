Судьи КС повздорили из-за кресла Тупицкого
Заместитель председателя Конституционного суда Сергей Головатый занял место отстраненного председателя суда Александра Тупицкого на заседании в четверг, между судьями возник спор.
Источник: "Укринформ"
Детали: Перепалка возникла между Головатым и судьей Александром Литвиновым при рассмотрении дела по представлению уполномоченного Верховной Рады относительно конституционности закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".
"Сергей Петрович, у нас что изменилась схема рассадки в зале?" - спросил Литвинов.
"Я оставлю этот вопрос без ответа", - парировал Головатый.
"Займите тогда свое место", - продолжал Литвинов, на что Головатый не ответил.
"Сергей Петрович, я прошу занять свое место. У нас не было специального пленарного заседания, на котором бы вы были назначены председателем Конституционного суда Украины", - настаивал Литвинов, однако Головатый ему не ответил и продолжал вести заседание на месте Тупицкого.
Что предшествовало: На период отстранения председателя КС Тупицкого на заседаниях Большой Палаты суда председательствует его заместитель Сергей Головатый, однако до 4 марта он это осуществлял со своего места.
Предыстория:
- Конституционный суд и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года о неконституционности открытых электронных деклараций и некоторых полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции. (Верховная Рада уже вернула полномочия НАПК с уточнениями относительно проверки судей).
- 28 декабря Офис генерального прокурора направил по почте уведомление о подозрении главе Конституционного суда Украины Александру Тупицкому в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда в деле бывшего главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова и "Зуевского энергомеханического завода"..
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В феврале глава государства подписал указ на отстранении Тупицкого еще на месяц.