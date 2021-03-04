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Регулятор ЕС начал экспертизу российской вакцины "Спутник V"

Четверг, 4 марта 2021, 13:31

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало экспертизу российской вакцины "Спутник V" - если она будет успешной, препарат утвердят для использования в Евросоюзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление агентства, обнародованное 4 марта.

"Комитет по лекарственным средствам для человеческого потребления EMA начал регулярный обзор "Спутник V" (Gam-COVID-Vac), вакцины против COVID-19, разработанной Российским национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи", - говорится в сообщении.

Решение комитета о начале экспертизы основано на результатах лабораторных исследований и клинических исследований на взрослых, объяснили в агентстве.

"Эти исследования показывают, что "Спутник V" вызывает выработку антител и иммунных клеток, нацеленных на коронавирус SARS-CoV-2, и может помочь защитить от COVID-19", - говорится в заявлении.

Экспертиза продлится до тех пор, пока не будет получено достаточно доказательств для получения официальной заявки на регистрацию препарата.

На данный момент 42 страны разрешили использование "Спутник V". Словакия во вторник стала второй страной ЕС после Венгрии, выдавшей экстренное разрешение на российскую вакцину.

Этот шаг вызвал политический кризис в Словакии, чей премьер-министр также некорректно пошутил об обмене российской вакцины на Закарпатье.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего премьер-министра.

Темы: ЕСвакцинацияРосcия


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