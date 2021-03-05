Стерненко заявил, что подал апелляцию, адвокаты требуют его освободить

Сергей Стерненко, приговоренный к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека, заявляет, что подал апелляционную жалобу, адвокаты требуют его освобождения.

Источник: Telegram Стерненко

Детали: На странице Стерненко в Telegram опубликована его "апелляционная жалоба", которая не содержит юридического обоснования, а только политические заявления о незаконности приговора.

Там отмечается, что параллельно адвокаты Стерненко работают над своими апелляционными жалобами.

Также указывается, что подача активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, согласно ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден.

Детали: 5 марта в Одессе проходил суд по другому делу, в котором Стерненко обвиняют в убийстве. Во время рассмотрения защита требовала освободить Стерненко из-под стражи, ссылаясь на два обстоятельства:

1) приговор, по которому арестовали одессита, не вступил в силу; в этом вопросе украинский закон содержит правовую неопределенность, поскольку подсудимых часто арестовывают на основании приговора, который еще не вступил в силу;

2) подача жалобы приостанавливает действие приговора; именно поэтому адвокаты апеллировали к "жалобе", поданной Стерненко;

3) закон предусматривает, что любой следственный судья должен освободить человека, которого удерживают без надлежащих оснований; ссылаясь на два предыдущих пункта, защита просила судью по "делу убийства" освободить Стерненко, однако судья отказался принимать ходатайство и посоветовал подать его через канцелярию суда.

Позже на странице Стерненко в Telegram появилось сообщение, что суд оставил без рассмотрения ходатайство о его освобождении, а самого Стерненко "без предупреждения увезли в СИЗО".

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