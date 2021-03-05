Стерненко заявил, что подал апелляцию, адвокаты требуют его освободить
Сергей Стерненко, приговоренный к более чем 7 годам заключения по делу похищения и пыток человека, заявляет, что подал апелляционную жалобу, адвокаты требуют его освобождения.
Источник: Telegram Стерненко
Детали: На странице Стерненко в Telegram опубликована его "апелляционная жалоба", которая не содержит юридического обоснования, а только политические заявления о незаконности приговора.
Там отмечается, что параллельно адвокаты Стерненко работают над своими апелляционными жалобами.
Также указывается, что подача активистом апелляционной жалобы приостанавливает вступление приговора в силу, согласно ст. 400 УПК, поэтому Стерненко должен быть освобожден.
Детали: 5 марта в Одессе проходил суд по другому делу, в котором Стерненко обвиняют в убийстве. Во время рассмотрения защита требовала освободить Стерненко из-под стражи, ссылаясь на два обстоятельства:
1) приговор, по которому арестовали одессита, не вступил в силу; в этом вопросе украинский закон содержит правовую неопределенность, поскольку подсудимых часто арестовывают на основании приговора, который еще не вступил в силу;
2) подача жалобы приостанавливает действие приговора; именно поэтому адвокаты апеллировали к "жалобе", поданной Стерненко;
3) закон предусматривает, что любой следственный судья должен освободить человека, которого удерживают без надлежащих оснований; ссылаясь на два предыдущих пункта, защита просила судью по "делу убийства" освободить Стерненко, однако судья отказался принимать ходатайство и посоветовал подать его через канцелярию суда.
Предыстория:
- 23 февраля 2021 года одесский суд приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества в деле похищения и пытки человека. Якобы Стерненко и Демчук весной 2015 года в Одесской области напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, чтобы тот сдал мандат.
- Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.
- В 9 городах организовали акции в поддержку Стерненко, который называет себя невиновным.
- В Киеве 23 февраля митинговали у Офиса президента, там были столкновения, задержали 24 человека, но потом отпустили.
- 27 февраля в Киеве прошла еще одна акция в поддержку Стерненко. Следующая акция запланирована на 9 марта.
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