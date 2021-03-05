В России оштрафовали "Одноклассники" - не удалили призывы выходить за Навального

В России суд оштрафовал соцсеть "Одноклассники" на 4 млн рублей.

Источник: секретарь мирового суда и представитель прессслужбы "Одноклассников" в "МБХ медиа"

Детали: Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №345.

По словам секретаря, речь идет о двух миллионах рублей штрафа "по каждому делу", однако не уточняется, о каких именно идет речь. Отмечается, что это касается неудаленного запрещенного контента.

Источник, знакомый с материалами дел, сообщил, то штрафы соцсеть получила за "невыполнение требований о прекращении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января".

В "Одноклассниках" сообщили, что знают о решении суда и собираются его обжаловать.

Предыстория: 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.