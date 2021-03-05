Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В России оштрафовали "Одноклассники" - не удалили призывы выходить за Навального

Пятница, 5 марта 2021, 15:22

В России суд оштрафовал соцсеть "Одноклассники" на 4 млн рублей.

Источник: секретарь мирового суда и представитель прессслужбы "Одноклассников" в "МБХ медиа"

Детали: Решение о штрафе вынес мировой судья судебного участка №345.

По словам секретаря, речь идет о двух миллионах рублей штрафа "по каждому делу", однако не уточняется, о каких именно идет речь. Отмечается, что это касается неудаленного запрещенного контента.

Источник, знакомый с материалами дел, сообщил, то штрафы соцсеть получила за "невыполнение требований о прекращении распространения призывов к участию в несанкционированных митингах 23 января".

В "Одноклассниках" сообщили, что знают о решении суда и собираются его обжаловать.

Предыстория: 23 и 31 января в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Темы: РосcияНавальный


powered by lun.ua
Главное сегодня

США ВВЕЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО

Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка

Послы G7 призвали отложить назначение в Высший совет правосудия и КСУ

Почти 70% украинцев не нравится, куда движется страна

Президентский рейтинг: Зеленский немного оторвался от соперников

ФОТО15-летняя криворожанка вела "группу смерти" в Telegram - полиция

Все новости...
Росcия
Россия наращивает силы у границ Украины и агитирует идти в ряды боевиков – разведка
Суд обязал Навального выплатить "повару Путина" полмиллиона
РФ пообещала вскоре "порадовать" США новыми санкциями
Последние новости
17:32
Тернопольский стадион будет носить имя Шухевича
17:18
"Метинвест" Ахметова купил крупнейшего производителя коксующегося угля в Украине
17:17
Данилов назвал пророссийские телеканалы средствами массового уничтожения
17:13
От коронавируса вакцинировали уже более тысячи бойцов ООС
16:57
В Киеве задержан работник школы по подозрению в развращении 10-летней девочки
16:43
Столичный регион Италии попросил правительство о производстве "Спутника V"
16:42
Джемилев о запрете въезда в Крым: до 2034 года не будет ни меня, ни оккупации
16:37
Депутаты просят Зеленского присвоить Коновальцу звание Героя Украины
16:29
Новый глава Нацкомиссии по ценным бумагам определился с ее составом
16:17
РФ и Беларусь будут вместе готовить военных
Все новости...