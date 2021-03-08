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Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо

Понедельник, 8 марта 2021, 01:23
Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо

Предложение запретить покрывать лицо в общественных местах нашло поддержку на референдуме в Швейцарии.

Источник: Reuters

Детали: Предварительно, высказались "За" более 51% участников волеизъявления. В то же время проголосовали противоположно 48,8%.

Хотя на официальном уровне не заявляют, что речь идет о запрете паранджи, однако местные политики и СМИ уже назвали эту инициативу направленной именно против ислама.

Инициатором голосования выступила группа, что в 2009 году организовала референдум о запрете минаретов.

Мусульманские объединения уже осудили такие действия и заявили, что будут обжаловать решение. В Центральном совете мусульман Швейцарии считают, что запрет "открывает старые раны и еще больше расширяет правовое неравенство, направляя четкий сигнал об отторжении для мусульманского меньшинства".

Отмечается, что два швейцарских кантона уже имеют местный запрет на покрытие лица, хотя почти никто в стране не носит паранджу, а лишь около 30 женщин носят никаб. В то же время, мусульмане составляют 5% населения государства, в целом же в Швейцарии проживает - 8,6 млн граждан.

Правительство призвало людей голосовать против запрета.

Что предшествовало: В воскресенье Швейцария проводила референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах.

Напомним:

  • Во Франции с 2011 года действует запрет на ношение в общественных местах мусульманской одежды, полностью скрывающей лицо.
  • В 2014 году Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) постановил, что принятый во Франции закон, основанный на идее "мирного сосуществования", не нарушает Европейскую конвенцию по правам человека. Решение ЕСПЧ открыло путь для принятия подобных законов и в других европейских странах, на которые распространяется юрисдикция суда в Страсбурге.
  • В 2018 году в Дании приняли закон, запрещающий появление в общественных местах в головных уборах и элементах одежды, которые закрывают все лицо.
  • Частичные запреты на предметы одежды, полностью скрывающие лицо, действуют в Германии, Нидерландах, Болгарии и Австрии.  

Украинская правда

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Темы: Швейцарияислам
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