Швейцарцы поддерживают запрет покрывать лицо

Предложение запретить покрывать лицо в общественных местах нашло поддержку на референдуме в Швейцарии.

Источник: Reuters

Детали: Предварительно, высказались "За" более 51% участников волеизъявления. В то же время проголосовали противоположно 48,8%.

Хотя на официальном уровне не заявляют, что речь идет о запрете паранджи, однако местные политики и СМИ уже назвали эту инициативу направленной именно против ислама.

Инициатором голосования выступила группа, что в 2009 году организовала референдум о запрете минаретов.

Мусульманские объединения уже осудили такие действия и заявили, что будут обжаловать решение. В Центральном совете мусульман Швейцарии считают, что запрет "открывает старые раны и еще больше расширяет правовое неравенство, направляя четкий сигнал об отторжении для мусульманского меньшинства".

Отмечается, что два швейцарских кантона уже имеют местный запрет на покрытие лица, хотя почти никто в стране не носит паранджу, а лишь около 30 женщин носят никаб. В то же время, мусульмане составляют 5% населения государства, в целом же в Швейцарии проживает - 8,6 млн граждан.

Правительство призвало людей голосовать против запрета.

Что предшествовало: В воскресенье Швейцария проводила референдум о запрете покрывать лицо в общественных местах.

Напомним: