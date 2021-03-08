Выходной на 8 марта выглядит нелогично – Институт нацпамяти

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович считает, что выходной день в Украине на праздник 8 марта выглядит нелогичным.

Источник: Дробович в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Позиция Института такова: если это был день, в том числе, борьбы за трудовые права женщин, то выходной день в день победы трудовых прав женщин выглядит очень нелогично. Поэтому это не обязательно должен быть выходной день".

Детали: Глава УИНП рассказал, что в Украине завершается работа над законопроектом о праздниках и памятных датах, и во время общественного обсуждения все смогут высказаться, хотят ли они нерабочий день или нет. Однако, по его мнению, украинцы поддержат выходной день, потому что "любят выходные".

В то же время, Дробович считает, что отмена выходного на праздник 8 марта – "не столь принципиальная тема как то, какими смыслами его наполнять".

"Вопрос, исповедовать ли традиции советского человека – "весна, красота"?.. Нет, это не воспринимают многие, кстати, не воспринимают и люди старшего возраста эту советчину".