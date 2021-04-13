Степанов ждет 117 тысяч доз вакцины Pfizer на этой неделе

13 апреля украинцев начинают прививать против коронавируса SARS CoV 2 вакциной "CoronoVac" китайского производителя "Sinovac", также на этой неделе ожидается первая партия вакцины американской компании "Pfizer" от инициативы COVAX – 117 тысяч доз.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 13 апреля

Прямая речь: "Следующая партия вакцины, которую мы ожидаем в ближайшие дни, уже на этой неделе, – это вакцина компании Pfizer. Это 11 тысяч доз, которые будут поставляться в рамках инициативы COVAX.

COVAX – это инициатива, к которой присоединена Украины, в рамках которой мы должны получить 8 миллионов доз вакцины в целом. Первая партия – 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer – должна поступить уже на этой неделе".

Детали: По словам Степанова, этими вакцинами будут прививать граждан в домах-интернатах, клиентов и сотрудников домов престарелых и т.п.

До сих пор Украина делала прививки вакциной AstraZeneca (CoviShield), 500 тысяч доз которой получила 23 февраля.

25 марта Украина получила 215 тысяч доз вакцины от китайской компании "Sinovac" из законтрактованных 1,9 млн доз. Остальные 1,7 млн доз будут поставлены в ближайшее время, Минздрав рассчитывает на апрель-май этого года, сказал Степанов.

По словам министра, МОЗ проверило вакцину "CoronoVac" – и 13 апреля начинает прививки этой вакциной.

Эти 215 тысяч доз вакцины планируют распределить на: маломобильных лиц и соцработников, которые за ними ухаживают; педагогов, участвующих в тестировании; олимпийцев и паралимпийцев, которые готовятся к Олимпийским играм в Токио; работников критической инфраструктуры, полицейских и военнослужащих ВСУ.

"CoronoVac" является "инактивированной" вакциной (на основе убитого вируса), ее эффективность несколько ниже других типов вакцин, признал министр. Но все вакцины защищают жизнь, подчеркнул он.

Степанов уточнил: МОЗ поставил себе цель до конца этого года "защитить не менее 50% граждан, а лучше 70% граждан".

Справка: Украина рассчитывает на вакцинацию против коронавируса препаратами 4 компаний: AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Вакцина AstraZeneca – это векторная вакцина, разработанная Оксфордским университетом и британско-шведской биофармацевтической компанией AstraZeneca. В Украину эта вакцина доставлена ​​из Индии под названием "CoviShield", 500 тысяч доз поступили первыми 23 февраля.

Вакцина Pfizer-BioNTech – это мРНК-вакцина, разработанная немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Кодовое название этого препарата – BNT162b2, его называют также Комирнати или Тозинамеран.

Вакцина Sinovac Biotech – это инактивированная вакцина, разработанная китайским фармацевтическим предприятием, специализирующимся на производстве вакцин против гепатита и гриппа. Эта вакцина называется "CoronoVac".

Вакцина Novavax – это субъединичная вакцина американской компании Novavax.

На какие вакцины надеется Украина? vaccination.covid19.gov.ua

Вакцина Sinovac является инактивированной вакциной: использует убитые вирусные частицы, чтобы подвергать иммунитет действию вируса без риска серьезной реакции на заболевание. Вакцины Moderna и Pfizer являются генетическими (мРНК): часть генетического кода коронавируса вводят в организм, побуждая его производить вирусные белки и готовя иммунную систему к атаке.

Вакцину "Sinovac" можно хранить в обычном холодильнике при температуре от +2 до +8 С, тогда как "Pfizer" нуждается в ультразаморозке: от -60 до -80 градусов.