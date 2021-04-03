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В КГГА пожаловались полиции на "дельцов", продающих пропуска на транспорт

Суббота, 3 апреля 2021, 09:13

Департамент транспортной инфраструктуры КГГА обратился в Главное управление Нацполиции из-за объявления о продаже в сети Интернет спецбилетов для проезда в общественном транспорте.

Источник: КГГА

Дословно: "Сегодня началась выдача спецбилетов на проезд в общественном транспорте. И сразу в сети Интернет начали появляться объявления об их продаже".

Детали: В Департаменте подчеркнули, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, которые обеспечивают жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.

Что предшествовало: Киевский городской совет обнародовал порядок получения специальных пропусков на проезд в общественном транспорте столицы во время локдауна, который стартует 5 апреля.

В Киевсовете обратили внимание, что количество спецпропусков ограничено. Заявки от физических лиц не принимаются.

По словам мэра Виталия Кличко, столичные власти планируют выдать около 400 тысяч спецпропусков на общественный транспорт, который будет работать во время ограничений в специальном режиме.

Украинская правда
Темы: Киевтранспортполиция


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