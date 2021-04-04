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Ночью на Донбассе было тихо, оккупанты огонь не открывали

Воскресенье, 4 апреля 2021, 09:14
Ночью на Донбассе было тихо, оккупанты огонь не открывали

С начала текущих суток на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "По состоянию на 7 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним:

  • 3 апреля сообщалось о 6 нарушениях режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ, в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.
  • 2 апреля зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были ранены двое украинских военных и один гражданский.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассООС
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