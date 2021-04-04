Ночью на Донбассе было тихо, оккупанты огонь не открывали
Воскресенье, 4 апреля 2021, 09:14
С начала текущих суток на Донбассе сохранялся режим "тишины".
Источник: утренняя сводка штаба ООС
Дословно: "По состоянию на 7 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".
Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним:
- 3 апреля сообщалось о 6 нарушениях режима прекращения огня со стороны гибридных войск РФ, в районе поселка Шумы погиб украинский военнослужащий.
- 2 апреля зафиксировали 21 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были ранены двое украинских военных и один гражданский.
Украинская правда