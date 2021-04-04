Ночью на Донбассе было тихо, оккупанты огонь не открывали

С начала текущих суток на Донбассе сохранялся режим "тишины".

Источник: утренняя сводка штаба ООС

Дословно: "По состоянию на 7 утра, 4 апреля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано".

Детали: В штабе заверили, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним: