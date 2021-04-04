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Премьер Баварии призвал к короткому, но жесткому локдауну в Германии

Воскресенье, 4 апреля 2021, 17:23

Премьер Баварии Маркус Зедер, потенциальный претендент на пост канцлера Германии, призвал к "короткому, но последовательному" локдауну для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Это шаг, который дополнительно примиряет позицию Зедера, регионального лидера Баварии на юге Германии, с канцлером Ангелой Меркель. Меркель раскритиковала на прошлой неделе нового руководителя своей партии ХДС, премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашета, из-за его сопротивления принятию жестких мер в своей земле для борьбы с пандемией.

Зедер, глава региональной партии Христианско-социального союза и главный конкурент Лашета в борьбе за кандидатуру канцлера, заявил в интервью Bild, что Германии нужна общенациональная стратегия пандемии, а не определенная политика в каждой из 16 ее земель.

Он предположил, что "короткий, но последовательный локдаун" может быть более эффективным, чем "половинчатый и бесконечный" подход, который "в действительности не уменьшил количество новых инфекций".

Он предложил последовательный план, который включает "аварийное торможение", когда количество заражений поднимается выше 100, включая ограничения на выход из дома, обязательные тесты в школах и требования к маске FFP2.

Темы: Германиякарантин
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