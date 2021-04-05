Оккупанты на Донбассе запустили игрушечный самолет со взрывчаткой

Оккупанты на Донбассе запустили игрушечный самолет, начиненный взрывчаткой.

Источник: штаб ООС

Дословно: "Так на этой неделе в районе поселка Широкино вражеские войска активизировали свои действия и использовали запрещенное Женевскими конвенциями вооружение.

Враг в последнее время прибегает к совершенно циничным, хоть и не новым способам, это - дистанционное минирование.

На днях в пределах ответственности одного из подразделений отдельной бригады морской пехоты было обнаружено самодельное взрывное устройство - игрушечный детский самолет, начиненный взрывчатым веществом. Прилетел по ветру со стороны противника".

Детали: При стягивании кошкой игрушка сдетонировала.

Сообщается, что подобные случаи применения противником самодельных взрывных устройств не единичны: с 2014-го на Востоке страны зафиксировано более 300 инцидентов с применением противником самодельных взрывных устройств. Как и противопехотные мины, они являются оружием не избирательного действия и продолжают наносить большой вред не только военным, но и гражданскому населению.