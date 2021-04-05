Индонезию накрыло мощное наводнение, полсотни погибших

Полсотни человек погибли в результате наводнения и оползней в Индонезии и Восточном Тиморе.

Источник: BBC, The Guardian

Детали: Отмечается, что пострадала территория от острова Флорес в восточной Индонезии до соседнего Восточного Тимора.

Представитель Индонезийского агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати рассказал репортерам, что пострадали четыре района и семь сел. По его словам, погиб 41 человек. 27 человек все еще считаются пропавшими без вести, а девять человек получили ранения.

Однако заместитель регента Восточного Флореса Августинус Пайонг Боли подсчитал, что около 60 человек в его муниципалитете погибли. Это число не подтверждено властями Индонезии. Большинство из них, 55 человек, из села Леманеле.

Кроме того, в воскресенье два человека погибли в результате крупного наводнения в городе Бима в индонезийской провинции Западная Нуса-Тенггара. Плотины вышли из строя, затопив почти 10 тысяч домов в Биме после 9-часового ливня.

Официальные лица Восточного Тимора заявили, что еще 11 человек погибли в результате наводнения в столице страны Дили.

В сезон дождей, который обычно длится с ноября по март, на Индонезийском архипелаге часто случаются наводнения и оползни.