В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно
Министерство иностранных дел считает нецелесообразным денонсацию Харьковских соглашений, поскольку нарушение их Россией предоставляет Украине дополнительные аргументы для привлечения РФ к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.
Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Укринформу"
Прямая речь: "Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.
Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма".
Детали: Николенко напомнил, что Российская Федерация в марте 2014 года в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины для избежания ответственности за захват Крыма. Однако Украина не признала этой денонсации и продолжает считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова.
Дипломат также обратил внимание на то, что Россия имеет перед Украиной и финансовые обязательства за размещение Черноморского флота РФ, а игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков.
Представитель МИД акцентировал, что, осуществив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.
Николенко заверил, что украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.
Что предшествовало: В парламенте зарегистрирован законопроект о денонсации Харьковских соглашений.
Предыстория:
- Соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Виктор Янукович и Дмитрий Медведев подписали в Харькове 21 апреля 2010 года, Верховная Рада ратифицировала его 27 апреля 2010 года.
- Это соглашение Россия денонсировала в одностороннем порядке решением Госдумы от 31 марта 2014 года, которое президент РФ Владимир Путин подписал 2 апреля того года.
- 28 января 2021 года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "Харьковских соглашений", тогда как Янукович с 2014 скрывается в России.
- 11 марта 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополь", а также поручил проверить, не было ли государственной изменой в ратификации 236 народными депутатами в 2010 году "Харьковских соглашений".
- Служба безопасности Украины начала досудебное расследование возможной государственной измены в связи с Харьковскими соглашениями и 16 марта провела обыски в структурах, которые были привлечены к их подготовке и ратификации: Верховной Раде, СНБО, Министерстве иностранных дел, Кабинете министров.