В МИД объяснили, почему денонсировать Харьковские соглашения нецелесообразно

Министерство иностранных дел считает нецелесообразным денонсацию Харьковских соглашений, поскольку нарушение их Россией предоставляет Украине дополнительные аргументы для привлечения РФ к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "Наши аргументы таковы: соглашение фиксирует временный характер базирования ЧФ, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия, устанавливает общую численность личного состава, кораблей, вооружений и определяет места временной дислокации, обязывает военные формирования флота уважать суверенитет и законодательство Украины.

Нарушение положений соглашения предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения России к ответственности и компенсации убытков за оккупацию Крыма".

Детали: Николенко напомнил, что Российская Федерация в марте 2014 года в одностороннем порядке денонсировала соглашение о пребывании Черноморского флота России на территории Украины для избежания ответственности за захват Крыма. Однако Украина не признала этой денонсации и продолжает считать соглашение действующим, поскольку оно фиксирует нарушение Россией своих юридических обязательств на фоне временной оккупации Крымского полуострова.

Дипломат также обратил внимание на то, что Россия имеет перед Украиной и финансовые обязательства за размещение Черноморского флота РФ, а игнорирование взаимных расчетов создает также основания для долговых исков.

Представитель МИД акцентировал, что, осуществив вооруженную агрессию и оккупировав часть украинской территории, Россия нарушила многочисленные нормы международного права, в частности двусторонние договоры.

Николенко заверил, что украинская сторона проводит системную работу для восстановления нарушенных прав Украины.

Что предшествовало: В парламенте зарегистрирован законопроект о денонсации Харьковских соглашений.

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