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Нардепам передали проект закона об отмене Харьковских соглашений

Среда, 17 марта 2021, 11:31

Народным депутатам предоставили для ознакомления проект закона о денонсации "Харьковских соглашений" с Россией от 2010 года, которые РФ отменила после оккупации Крыма.

Источник: проект закона №0095 на сайте парламента – "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины"

Детали: Инициаторами законопроекта значатся нардепы фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук.

12 марта проект закона поступил в Верховную Раду и на рассмотрение руководства парламента, 15 марта его направили на рассмотрение профильного комитета, а 16 марта предоставили для ознакомления всем парламентариям.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 28 января 2021 года Государственное бюро расследований по согласованию с Офисом генерального прокурора объявило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу подозрение в государственной измене за подписание 21 апреля 2010 года соглашения с Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет после 28 мая 2017 года в обмен на скидку на газ.

Виктора Януковича подозревают, в частности, в том, что он, по предварительному сговору с высшими должностными лицами Российской Федерации, оказал тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

В результате "Харьковских соглашений" был увеличен личный состав войск и военной техники Вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и вывод с территории Украины. Это позволило России захватить Крым в 2014 году.

11 марта 2021 года состоялось заседание СНБО, по результатам которого Службе безопасности Украины поручили выяснить обстоятельства голосования в Верховной Раде за ратификацию Харьковских соглашений в 2010 году и не было ли в действиях нардепов признаков государственной измены.

Поэтому Верховной Раде предлагают денонсировать соглашение по ЧФ РФ как противоречащее национальным интересам Украины.

Справка: Соглашение между Украиной и Россией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины Янукович и Медведев подписали в Харькове 21 апреля 2010 года, Верховная Рада ратифицировала его 27 апреля 2010 года. Это соглашение Россия денонсировала в одностороннем порядке решением Госдумы от 31 марта 2014 года.

Темы: Харьковские соглашенияВерховная РадаКиевЧФ России


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